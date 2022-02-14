Насущные проблемы обсудили ветераны войны в Афганистане

День возвращения домой вспомнили ветераны войны в Афганистане. 33 года назад 15 февраля последняя колонна советских войск покинула страну. Среди них были и североказахстанские солдаты. В память о тех событиях отважным их участникам вручили почётные грамоты и благодарственные письма от имени главы региона Кумара Аксакалова.

После за круглым столом с представителями акимата ветераны обсудили наболевшие проблемы. Одна из них — вопрос жилья. В очереди на получение квартир сейчас стоят 59 ветеранов афганского конфликта. Но, заветные квадратные метры те, кто с честью исполнил свой воинский долг, не могут получить уже много лет. С этим вопросом ветераны неоднократно обращались к местным властям. На что последние заверяют, они действуют, основываясь на законодательство.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г. Петропавловска:



— У нас на данный момент в очереди стоят 14 тысяч очередников. Из них 5,5 тысяч — социально-уязвимые. Порядка 1,7 тысяч — детей сирот, 300 — многодетных матерей. По идее мы должны в процентном соотношении выдавать от общего количества жилья, которое мы вводим в нынешнем году. Но мы делаем, чтобы вашу очередь как-то разгрузить, выделяем с каждого дома. Получается , по одной квартире от каждого дома.

Жанель Бисенбаева