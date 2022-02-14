38-летний житель г. Петропавловска погиб в ДТП

Авто и дороги

23:11 14 Февраля 2022

Смертельное ДТП произошло 13 февраля на объездной дороге между рестораном «Бармалей» и «Тёплым каналом». В 10.00 часов утра произошло столкновение трактора с автомашиной «ВАЗ-2114».

Авария не оставила шансов 38-летнему водителю легковушки. Он скончался на месте. В рамках начатого досудебного расследования полицейским предстоит выяснить обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Назначен ряд необходимых экспертиз. Всего за два месяца в СК произошло 15 ДТП, в результате которых 6 человек погибли и 20 ранены.

Алишер Ашимов

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