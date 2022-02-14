15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана

Эрик Таттыбаев дни, проведённые под палящим солнцем, вспоминает с болью в душе. На его глазах шли ожесточенные бои, погибали сослуживцы. Выполнять интернациональный долг отправился в 1983-м году. Служил в 104-ой парашютно-десантной дивизии. О своих погибших товарищах участник боевых действий вспоминает со слезами на глазах.

Эрик Таттыбаев, председатель союза ветеранов Афганистана и локальных войн РК по СКО:



— Один наш полк подняли по тревоге и отправили в Кабул на «ИЛ-76». Сейчас здесь находятся 7 моих однополчан, которые живут здесь в городе. На сегодня нас осталось 684 афганца. Мы участвуем во многих мероприятиях города и области. Ветераны-афганцы никогда спокойно не сидели, а всегда были на виду. Мы одни из первых открыли два военно-патриотических клуба.



Дать патриотическое воспитание и азы военного дела юным североказахстанцам — главная цель военно-патриотического клуба «Жас сарбаз». В нем активное участие принимают более 130-ти мальчишек и девчонок. Ребята обучаются строевой подготовке, разборке и сборке автоматов и многому другому. Темирлан Жантас ходит в этот клуб всего месяц. Посещая занятия, разивает выносливость и боевой дух. В будущем планирует стать военным.

Темирлан Жантас, участник военно-патриотического клуба «Жас сарбаз»:



— Появились новые друзья. Нас учат, как правильно держать автомат, его разборке и сборке.Все, что связано с армией, мне очень нравится. Я считаю, что все должны идти в армию. Потому что, кто будет нас защищать.

Десятилетняя война унесла жизни 46-ти североказахстанцев. Многие получили ранения и пропали без вести. Накануне 33-летия со дня вывода советских войск из Афганистана в Доме дружбы ветераны -афганцы встретились за круглым столом. Сотрудники правоохранительных органов, представители местной общественности и молодёжь почтили память погибших и отдали дань уважения всем участникам этой войны.

Николай Авдеев, председатель Северо-Казахстанского областного филиала РОО «Русская община Казахстана»:



— Наша встреча проходит при участии воинов-интернационалистов, которых мы позвали для того, чтобы передать нашей молодёжи необходимость воспитания патриотизма, любви к Родине. О том, что они, невзирая на трудности, отдали свой интернациональный долг. Многие из них там полегли, но те, кто остался в живых, мы должны их помнить, уважать. Они должны рассказать нашей молодёжи о тех трудностях, которые пережили, находясь в Афганистане.

Для ветеранов в этот день подготовили небольшой концерт, а активисты клуба «Жас сарбаз» подготовили показательные выступления.

Алишер Ашимов