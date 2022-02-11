Влияет ли пандемия на качество и условия лечения иных заболеваний?

Врачи и медицинские сёстры инфекционных стационаров, сотрудники амбулаторно-поликлинической сети, а также медперсонал неотложек. Все они с марта 2020-ого и по сей день находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Третий год многочасовых смен, синяков от масок и эмоциональной усталости, не говоря уже о физических нагрузках. С начала прививочной кампании ряд медицинских сил направили и на профилактику заболевания. На фоне такой загруженности стоит вопрос об условиях и качестве лечения других диагнозов. По некоторым из них наша область лидирует уже много лет. Причём количество больных с каждым годом не уменьшается.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Специфические отделения здравоохранения — онкология, психиатрия работают в штатном режиме. Они не задействованы в противоэпидемиологических мероприятиях и занимаются своей узкой направленностью. И пациенты могут получать ту или иную помощь в зависимости от имеющегося заболевания.



Не приостанавливали и профилактические приёмы пациентов. Скрининговое обследование в прошлом году прошли 47 тысяч североказахстанцев. Почти у 4% из них обнаружили различные заболевания. Квалифицированную медицинскую помощь получают и пациенты хирургического, а также терапевтического профилей. Свободный доступ есть и для госпитализации. Кроме того, в регионе продолжается бесплатное лекарственное обеспeчение. Кстати, медикаменты на дом доставляли и в разгар пандемии.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Пациентам, которые не могли, и было опасно выйти из дома лекарство доставляли на дом. На лекарственное обеспечение населения в прошлом году был выделен 1,108 млрд. На эти средства приобретались лекарственные препараты и раздавались пациентам, находящиеся на льготном лекарственном обеспечении.

Проблемой в регионе до сих пор остаётся дефицит врачей. Не хватает в областных и городских организациях порядка 300 квалифицированных кадров.

Жанель Бисенбаева