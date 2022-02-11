В СКО за 2 недели увеличился рост заболеваемости COVID-19 в 1,5 раза

За последние 2 недели рост заболеваемости COVID-19 в области вырос в 1,5 раза. Эпидемиологическую ситуацию осложняет и сезонное обострение ОРВИ и гриппа. Несмотря на это, ограничительные меры ослабили. С 14 февраля ожидаются изменения в образовательном процессе.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— В области в текущем году зарегистрировано 35 случаев гриппа, все типа А, в прошлом году за весь период грипп не был выявлен. Вчера подписано постановление главного государственного санитарного врача республики, и с 14 февраля будет проходить обучение в штатном формате во всех организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.



Но расслабляться североказахстанцам точно не стоит. На объектах предпринимательства, в организациях образования должны следить за соблюдением требований постановления государственного санврача. Людям не стоит забывать носить маски, пользоваться приложением «Ашык», а при появлении первых признаков инфекции оставаться дома.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Так же всем родителям важно помнить, что если у ребёнка имеются симптомы ОРВИ (насморк, кашель, температура), то не надо его отправлять в организацию образования. Необходимо обратиться за медицинской помощью в поликлинику.

Мониторинговые группы продолжают контроль за соблюдением санитарных правил. С 1 февраля активисты провели 31 рейд, охватили 188 объектов. К ответственности привлекли двух человек. На нарушителей проекта «Ашык» наложили 24 штрафа, сумма которых почти 2 млн тенге.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Уважаемые жители и гости области! Уже 2 недели, несмотря на «красную» зону, в области ослаблены ограничительные меры. Сейчас важно соблюдать все требования как субъектам предпринимательства, так и жителям области. Если Вы являетесь инфицированным или контактировали с заболевшим, то Вы обязаны соблюдать десятидневный домашний карантин. Единственной действенной мерой специфической профилактики является вакцинация, а у кого прошло 6 месяцев после прививки — это ревакцинация населения.

С начала нового эпидсезона зарегистрировано более 24, 5 тысяч случаев ОРВИ. По сравнению с прошлым эпидсезоном отмечается рост на 45%. В Есильском районе заболеваемость короновирусом выросла с 45 до 184 случаев, в Тимирязевском районе — с 59 до 166 и замыкает тройку район Магжана Жумабаева. Там заболеваемость выросла более чем в 2 раза — со 119 до 272 случаев.

Анастасия Кузнецова