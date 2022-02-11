В Петропавловске идёт приписная кампания граждан к призывному участку

С начала января в областном центре началась приписная кампания к призывному участку. Её проходят школьники и студенты в возрасте от 16-ти до 18-ти лет. Ребята проходят медицинское освидетельствование. Сегодня осмотр у узких специалистов прошли более 40 юношей.

Семнадцатилетний Семён Миргалиев — будущий автоэлектрик. Он — студент Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа. Но, после учебы свою жизнь планирует связать с военным делом. Истинный патриот обязан защищать свою Родину, считает парень. Семён и его сокурсники проходят медицинское освидетельствование, чтобы приписаться к призывному участку.

Семён Миргалиев, студент СК ППК:



— После колледжа я планирую пойти в армию, а оттуда поступить в институт. Я хочу в армию, потому что служили мои отец и брат. Да и сам я горю желанием. Прошел лора, окулиста, хирурга … Всё в порядке.



В день врачи принимают по 50 человек. Это парни в возрасте от 16-ти до 18-ти лет. По словам терапевта, большая часть из них — здоровые телом и духом юноши. Но, есть и те, у кого имеются серьёзные патологии. Они проходят тщательный осмотр, а после их направляют на обследование к узким специалистам.

Майра Елеукина, терапевт:



— В основном встречаются заболевания, характерные для подросткового возраста. Это заболевания вегетососудистой нервной системы, органов пищеварения и опорно-двигательного аппарата — плоскостопие, сколиоз. В основном, такие заболевания часто встречаются. Если со стороны здоровья нет никаких отклонений, мы признаём их годными. Есть случаи хронических заболеваний, которые не излечиваются такие, как врожденный порок, бронхиальная астма, мы списываем их сразу.



Всего приписной кампании подлежат полторы тысячи юношей. Треть из них её уже прошли. Напомним, приписка школьников и студентов к призывному участку продлится до марта.

Алишер Ашимов