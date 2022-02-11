Открыть новый центр для развития зимних видов спорта предложили в СК

Спорт

21:38 11 Февраля 2022

В СК нужно развивать зимние виды спорта. Для этого в регионе необходимо построить новый центр. Об этом в ходе рабочей поездки заявил председатель комитета по делам спорта и физической культуры Самат Ергалиев. В первой половине дня он ознакомился с развитием комплексов в Кызылжарском и районе М. Жумабаева.

В Петропавловске Самат Ергалиев посетил Дворец спорта им. А. Винокурова, где проинспектировал работу каждой секции: по художественной гимнастике, бильярду, вольной и греко-римской борьбе, легкой атлетике, мини-футболу и боксу. В современном комплексе одновременно занимаются около 500 детей более чем по 10-ти видам спорта. Председатель комитета оценил заинтересованность североказахстанской молодёжи и их стремление к физическому развитию.

Самат Ергалиев, председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК:

— В СК много способных детей. Сегодня я в этом сам убедился. Отсюда выйдут талантливые и перспективные спортсмены. В будущем они обязательно должны стать чемпионами. Мы должны поддерживать такие инициативы. Об этом говорил и сам глава государства. И нам нужно сделать так, чтобы спорт был доступен для каждого казахстанца.

Гюзель Закария

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