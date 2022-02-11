Новые проекты обсудили на заседании Совета деловых женщин

Планы на 2022-й год обсудили на заседании Совета деловых женщин. Основная задача — это развитие предпринимательства, повышение конкурентоспособности на рынке. Для этого готовят к реализации специальный проект. Бизнес-леди поставили задачу вывести деятельность сельских предпринимателей на новый уровень: уменьшить безработицу, особенно среди молодежи. Проект называется — «Одно село — один продукт».

Асель Есжанова, председатель Совета деловых женщин Палаты предпринимателей СКО:



— Суть заключается в том, что студенты колледжей смогут посеять бахчевые культуры. Такие как морковь, свёкла, картофель, огурцы, помидоры. И к осени, недожидаясь АСП родителей, смогут реализовать эту продукцию и подготовить себя к следующему учебному году. Наша главная задача -научить население работать, подтолкнуть их к предпринимательству,чтобы они стали хотя бы самозанятыми. И студенты могут получать опыт.



Гюзель Закария