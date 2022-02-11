Квартирных воров задержали полицейские Петропавловска

Криминал

21:42 11 Февраля 2022

Двоих парней задержали полицейские по подозрению в квартирной краже. Полностью подходивших под ориентировки молодых людей задержали и обыскали. Во время досмотра у них изъяли ювелирные изделия, деньги и другие ценные вещи.

В тот же день в полицию поступило сообщение о новой краже. В квартире дома по улице Сатпаева похитили деньги и другие ценности. И это преступление оказалось на руках двоих задержанных. Это подтвердили изъятые вещи. Позже выяснилось, что в Петропавловск молодые люди накануне приехали из Кокшетау на такси. Выбирали квартиры, хозяева которых находились на работе. Проникали внутрь путем подбора ключей. Сейчас задержанные под арестом, идет следствие.

Руслан Сыздыков, начальник второго отдела полиции УП г.Петропавловска:

— За совершение серии краж из квартир в городе Петропавловске задержаны двое жителей города Кокшетау: 1997 и 1989 годов рождения, ранее судимые. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 188 УК РК «Кража»».

Диана Салихова

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