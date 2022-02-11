Кто в СК не умеет пользоваться госзакупками?

Дарья Пышмынцева, корреспондент:



— Прозрачная, эффективная, работающая для людей, а не против них. Такой должна быть система государственных закупок. В 2021-м с помощью неё северный регион сэкономил 12 млрд тг бюджетных средств. Их направили на решение социальных вопросов. Кроме того, в прошлом году в области на 17% снизили количество закупок из одного источника. Но здесь не всё так радужно, как может показаться .

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— На сегодня не проведена треть от запланированных закупок. Хотя уже февраль, скоро будет середина. По городу Петропавловску на 11 млрд тг.



В акимате Петропавловска не только отстают от плана государственных закупок, но ещё часто делают их из одного источника, отметил Кумар Аксакалов. Грубое нарушение градоначальник признал и попытался объясниться.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— Есть упущение, признаю. В той части, что неправильно планировали часть средств по благоустройству. Эти деньги приходили, скажем так, чуть ли не в середине лета.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



-Вы эту работу сделали очень плохо в прошлом году.



Нередко плохо делают свою работу и поставщики услуг. Например, строительные компании, предприятия, которые занимаются ремонтом дорог и другие.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— За прошлый год районами было подано 53 иска в суд, по итогам которых 37 поставщиков были признаны недобросовестными. Мы понимаем, что из-за таких поставщиков страдает население, затягиваются сроки исполнения проектов. Месяцами идут судебные разбирательства. Конечно же, всё это существенно тормозит работу.



«Встаёт» работа и из-за оплошностей районных акиматов, подчеркнул Кумар Аксакалов. В Уалихановском так сильно хотели крытый ледовый каток, что вместо того, чтобы обратиться в управление госзакупок, решили сделать всё сами и остались ни с чем. Каждый должен делать свою работу, объяснил глава региона, причём выполнять её следует качественно и ответственно. Также представителям госорганов и населению следует относиться и к кампании по вакцинации против коронавируса. Особенно сильно «укол здоровья» необходим людям пожилого возраста, ведь они в группе риска.

Тимур Султангазиев, заместитель акима СКО:



-Мы видим положительную динамику именно по категории 60 плюс. С начало года мы провакцинировали более 10 тысяч человек старшего поколения. И по процентам мы видим, что у них неплохая динамика идёт.

По данным управления здравоохранения полный курс вакцинации прошли больше 275 тысяч североказахстанцев. 74 тысячи человек уже сделали ревакцинацию. Врачи городских поликлиник объяснили, что для работы в прививочных кабинетах нужны дополнительные специалисты.

Светлана Кашенцева, главный врач первой городской поликлиники:



-Сейчас, когда стабилизируется заболеваемость коронавирусной инфекцией, тогда снижаются вызовы мобильной бригады, скорой помощи, у нас будут высвобождаться люди, которые будут заниматься. Потому что основная проблема — это кадровая.

Сейчас бригады скорой помощи выезжают на вызовы до 25 раз за сутки. Чуть реже это делают медики, которые трудятся в мобильных бригадах. Кумар Акскалов поручил своему заместителю обратить внимание на нехватку медицинских кадров в поликлиниках Петропавловска.

Дарья Пышмынцева