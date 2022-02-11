80% населения Есильского района получили вакцину от КВИ

Диас Аргын пришел получить уже второй компонент антиковидного препарата. После первого чувствовал себя как обычно, признается 14-летний подросток. Процедура важна, ведь на кону здоровье, добавляет 9-тиклассник.

Диас Аргын, житель с. Явленки, Есильский район:



— Чтобы поставить вакцину, я сначала посоветовался с родными, потом с учителями. Да и в классе уже привились 25% людей. И родители со страшим братом у меня получили 2 компонента, сейчас ревакцинируются. Остался непривитым только младший, но ему 8 лет.

Прививаются в поликлинике и пенсионеры. 73-летняя Лидия МелешкО пришла на ревакцинацию вместе с супругом. В качестве бустерной вакцины они выбрали «Комирнати». Решили укрепить иммунитет, предостеречься.

Лидия Мелешко, жительница с.Явленки, Есильский район:



— Потому что хочется жить. Чтобы не болеть. Ухаживать некому за нами. Сами хозяева. Мы сами были на карантине в прошлом году. Дома лечились.

Всего в Явленской районной больнице подлежат иммунизации более 14, 5 тысяч человек. Из которых детей — 1236, беременных — 55, кормящих — 173. Прививают сельчан в амбулаториях. Там, где их нет, отправляют мобильную бригаду.

Аманжол Казиев, главный врач Явленской районной больницы:



— У нас 5 врачебных амбулаторий. Мы проводим информационно-разъяснительную работу. И с подростками, и с родителями, и с беременными встречаемся. Проводим с ними круглый стол. Объясняем, для чего нужна вакцинация и ревакцинация.

С начала прививочной кампании в Есильском районе иммунизировали более 11 тысяч человек. Это 80% от населения. Ревакцинировали уже порядка 4 тысяч.

Гюзель Закария