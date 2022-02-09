Матери детей с особым развитием своими силами открыли реабилитационный центр

Аише Толеген 2 года 8 месяцев. На лице не сходит улыбка, заинтересованно и бойко выполняет упражнения вместе с инструктором. Но, на самом деле каждый отрыв от пола для неё — это новая победа.

Азиза Жунусова:



— Моей дочери поставили диагноз гидроцефалия. У неё эпилепсия и атрофия зрительного нерва. Поражение глаз. Я возила дочь в несколько городов и даже за границу на реабилитацию. К сожалению, в нашем городе залов и центров для детей с ограниченными возможностями практически нет, поэтому мы должны были сделать все возможное, чтобы открыть этот зал.

Для ребенка с особенностями развития каждый день — это борьба за своё светлое, а главное — здоровое будущее. Чтобы не потерять, а приумножить достижения дорогостоящих реабилитаций, необходима ежедневная работа на месте. Поездки в реабилитационные центры других городов и стран отнимают много сил и времени как у родителей, так и у их чад. А здесь каждая минута на вес золота. Поэтому группа из 7 матерей объединила свои силы и самостоятельно открыла реабилитационный зал.

Оксана Бормотова:



— Та реабилитация, которая в нашем городе есть, она направлена на более здоровых деток.То есть для наших детей — это очень слабая реабилитация, и она нам дается только раз в полгода. Нашим детям нужны занятия беспрерывные.

На содержание центра у матерей уходит около 300 тысяч тенге. В эту сумму входят оплата за аренду зала, проезд, проживание и питание квалифицированного специалиста из другого города. Занимается инструктор с ребенком 10 дней по 40 минут. Одно такое занятие стоит 4000 тенге.

Айгуль Ешманова:



— Мы открыли зал для реабилитации детей с опорно-двигательными нарушениями, с ДЦП, болезнями аутизм, синдромом Дауна. Специалистов приглашаем самых сильных, у которых хорошие отзывы, которые обучались специально, как работать с нашими детьми. Мы общаемся с другими мамами с других городов с таких же центров. Специалисты приезжают к нам на 10 дней, они занимаются, потом приглашаем других специалистов. Мамочки сами говорят, вот у нас сидеть начал ребенок, наш ползать стал, кто-то стоять стал.



Зал работает с января этого года. Месяц занятий уже дает свои результаты. Отважные и счастливые мамы наблюдают, как их чада изо дня в день показывают свои достижения.

Оксана Бормотова,



— У меня ребенок Артем, 6,5 лет. У нас спастическая деплегия тетрапарез. Мы ездили в РДЦ один раз, один раз нас пригласили за 6,5 лет. Хотя положено два раза в год. По истечению длительной реабилитации мы начали сидеть, стали опускать ноги. Сейчас после месяца занятий здесь у нашего ребенка появилась опора на руки. У нас все силы брошены сюда, на поднятие ребенка. Мы хотим социализировать и приблизить его к здоровому обществу.



Борьба за лучшее будущее своих детей дает свои плоды.Но, инициативные мамы прнимают, без помощи здесь не обойтись. Финансовые затраты на аренду зала и специалистов огромны. Кроме того, в центр требуется и инвентарь. Поэтому родители надеются, что них обратят внимание спонсоры и местная исполнительная власть. Если проблему решат в 2022 году, объявленном Президентом «Годом ребенка», для десятков детей и их родителей откроется дверь в лучшее будущее.

Анастасия Кузнецова