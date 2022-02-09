Горожане жалуются на перебои в подаче электричества

А пока одни радуются новой крыше, другие — страдают из-за проблем с электричеством. По словам жителей дома по улице Жамбыла, 280, свет в их квартиры поступает с перебоями.

В подъездах взрываются лампочки от перенапряжения, плавятся провода. Причину люди видят в том, что из-за аварии в соседнем доме появилась нагрузка на электрощит их двухэтажки. Обещали убрать провода через неделю, но прошел месяц. А воз и ныне там. К тому же , ремонтировали кабельную линию 2 года назад жильцы за свой счет после очередной поломки. Горожане боятся за свое жилище. Ведь любое подключение электротехники в розетку может обернуться пожаром.

Гульнара Усенова, жительница г.Петропавловска:



— Мы просили помощи у ЖКХ города, но, так как мы в КСК не состоим. Нам сказали, дом находится на самообслуживании, то есть обслуживаете вы его сами. Мы боимся. Мы стираемся по времени. Чайник кипятим тоже по времени, то есть мы не можем пользоваться благами как все нормальные люди.

Любовь Голикова — жительница г. Петропавловска:



— Дома мы не можем одновременно подключить чайник и микроволновку, а также плиту, потому что у нас сразу вырубает свет. Также некоторые розетки мы не можем включить, иначе распределительные коробки начинают плавиться от перенапряжения.



Проводились ремонтные работы здесь «Аварийной службой» Петропавловска. Там прокомментировали, что эти дома «питались» от одной подстанции и раньше. Уберут временные линии только весной. Погодные условия пока не позволяют провести постоянные под землей. Нехватку электричества посоветовали решить капитальным ремонтом всей системы. Возможно, если создадут КСК или жильцы напрямую обратятся с заявкой в городкой акимат, проблему удастся решить через программу по модернизации ЖКХ.

Алишер Ашимов