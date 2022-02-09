18 квартирных домов реконструируют по программе модернизации ЖКХ

Кровлю в этом доме не ремонтировали почти 40 лет. 4 года назад здание и вовсе признали аварийным. Чтобы талые и дождевые воды не затопили квартиры, жильцы сами латали дыры. Но, и так продолжаться не могло. Исправила ситуацию госпрограмма по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Виталий Куль, председатель КСК «Автомобилист -2»:



— У нас был очень слабый тех.этаж. В 90-е годы неправильно было построено. Пришлось перестраивать, все заново ремонтировать, усиливать крышу, ставить новые опоры и только потом строить шатровую крышу. Мы подали заявочку и через два месяца нам пришло подтверждение. Но, в связи с тем, что прошлый год был коронавирусным, год мы просидели. А в этом году к нам пришли.



Проект обошёлся жильцам в 108 млн тенге. Благодаря программе эту сумму будут выплачивать в рассрочку на 15 лет под 0,01%. Таким образом, расходы минимальные и включены в квитанции за коммунальные услуги.

Заменили крышу, починили ливневую систему, стены укрепили. Всего в работе задействованы 18 человек.

Геннадий Голодников, прораб ТОО «Мирас»:



— Реконструкцию этой кровли мы начали 15 октября, окончание в 20-х числах февраля. Заканчиваем уже. Остаются только работы по отделке. Особых сложностей не было. Все вопросы решались оперативно, финансирование нормальное, материалы нормальные, ребята профессионалы.

По программе модернизации ЖКХ с прошлого года ведутся работы в 18 жилых домах. На эти цели из госбюджета выделили 980 млн тенге.

Аслан Ильясов, руководитель отдела жилищной инспекции акимата г.Петропавловска:



— Чтобы участвовать в этой программе, собственники квартир, а также председатели КСК приносят нам протоколы. Необходимо 2/3 согласных жильцов на проведение ремонта. И мы, соответственно, проводим работы по проведению ремонта или ставим в очередь на будущее.



В этом году планируются работы более чем на 1 млрд тенге. На рассмотрении сейчас 26 заявок.

Диана Салихова