Пакет новых реформ Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучит в марте

Новый пакет реформ глава государства озвучит уже в марте. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. Касым-Жомарт Токаев планирует выступить с обращением к народу, в котором обозначит ключевые направления реформ и политической трансформации в республике. «Новый Казахстан» сформируется на диалоге между государством и народом, отмечает на своей странице «Фейсбук» пресс-секретарь главы государства. Также Токаев поручил ускорить работу по модернизации деятельности правящей партии «Nur Otan». Напомним, ранее Президент дату своего выступления назначил на сентябрь.

Берик Уали, пресс — секретарь Президента РК:



— Как известно, президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами. В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации. В данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества.

Алишер Ашимов