300 тонн корма отправят аграрии СКО в Мангистаускую область

Эти кадры павших истощённых животных сделали в Мангистауской области ещё летом. В прошлом году на грани выживания скот остался из-за экстремальной засухи. Вместе с сельчанами, для которых подсобное хозяйство — это средства существования и выживания, в безвыходную ситуацию попали и крупные фермеры. Они также с трудом собирали корм для своих хозяйств. Не удалось его заготовить и на зиму. Проблема действительно имеет мето быть. И решать её пытаются всей страной. Не остался в стороне и наш регион. Североказахстанцы отправляют на запад республики 300 тонн отрубей.

Мешок за мешком в вагоны загружают корм, заготовленный в местном ТОО «Кара-Яз». Предприятие занимается переработкой зерна уже более 25-ти лет. Посевная площадь хозяйства — 18 тысяч гектаров. Мощность — 350 тысяч тонн в сутки. В основном ТОО экспортирует свою продукцию в Центральную Азию. Сегодня на предприятии протягивают руку помощи своим соотечественникам.

Одиссей Голубенко, исполняющий директор ТОО «Қара-Яз»:



— В основном выращиваем зерновые культуры мягких сортов. Здесь на данном предприятии осуществляется её переработка. В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией в Мангистауской области нашим ТОО принято решение об оказании помощи. В данный момент осуществляется погрузка отрубей в количестве 50-ти тонн.

Цена одной тонны отрубей на казахстанском рынке варьируется от 80-ти тысяч тенге. Продукцию из СК в Мангистаускую область реализуют с 35-ти % скидкой.



Талгат Наурызбаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:



— В 2021-ом году из-за неблагоприятных погодных условий в виде засухи, особенно в юго-западной части страны, сложилась сложная ситуация по обеспечению кормов. Стоит задача, в основном, о необходимости принятия действенных мер по сохранению численности скота, особенно, маточного поголовья, которая является основой для произовдства стада животноводства.

Отправят на запад страны 6 вагонов. Два из них уже в пути.

Жанель Бисенбаева