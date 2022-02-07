Водитель и два пассажира пострадали в ДТП в центре города

Водители и два пассажира пострадали в ДТП в центре города. Инцидент произошёл в прошлую пятницу на пересечении улиц Е. Букетова и М. Ауэзова. Медицинское заключение показало, что владельцы обеих легковушек были трезвыми. Еще одна авария произошла на следующий день. 5-го февраля на пересечении улиц Я.Гашека — Н.Назарбаева столкнулись «ВАЗ» и «Infiniti».

В результате ДТП пострадали 2 человека. Их после первой медицинской помощи отпустили домой. Согласно полученным заключениям оба водителя также находились в трезвом состоянии. Для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения материалы переданы административным полицейским. В целом, с начала года произошло 17 аварий, 26 человек получили ранения разной степени тяжести.

Айгерим Мукашева