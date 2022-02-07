В селе Бесколь произошел пожар в двухэтажном жилом доме

Анастасия Кузнецова, корреспондент:

— Сегодня днем произошло возгорание мансардного жилого дома в селе Бесколь. На ликвидацию возгорания были брошены силы местной пожарной части 13. О пожаре сообщили соседи. Ликвидировали возгорание быстро. Однако, последствия пожара оказались неутешительны..

Пострадала кровля, внутренние помещения. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил двухэтажный жилой дом мансардного типа размером 10 на 9 метров.

Еркин Жакаев, начальник пожарной части №13 села Бесколь, Кызылжарский район:



— На пульт 101 Кызылжарского района села Бесколь поступило сообщение от неизвестного лица о том, что по адресу Жумабаева,14 горит жилой дом. К месту вызова незамедлительно направлены 2 единицы автотехники и 6 человек личного состава. По прибытию к месту вызова было установлено, что идет сильный густой дым, открытого огня не наблюдалось, по внешним признакам горела кровля.

Вызов поступил в 14:35 дня, уже через 7 минут спасатели были на месте. Сейчас пожарные проводят проливку мест горения, чтобы избежать повторного возгорания.

Еркин Жакаев, начальник пожарной части №13 села Бесколь, Кызылжарский район:



— Работало 6 единиц автотехники и 17 человек личного состава. Локализация достигнута в 15 часов 44 минуты, ликвидация — в 16 ч 11 минут.



Причина и ущерб пожара устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Анастасия Кузнецова