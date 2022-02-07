В СКО подросток получил огнестрельное ранение

С огнестрельным ранением в многопрофильную детскую областную больницу

попал 14-летний житель Петропавловска. Как установлено в ходе

предварительного следствия, подростка ранил 18-летний родственник. Инцидент произошёл возле села Пресновки Кызылжарского района.

Ребята отправились в лесопосадки на охоту. Из-за неосторожного обращения с гладкоствольным ружьем парень случайно выстрелил в мальчика. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3-ей статьи 144-ой УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью». Состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильное.

Олег Завьялов, директор многопрофильной детской областной больницы:



— Состояние средней степени тяжести. Оно стабильное. Послеоперационный период протекает хорошо. Неожиданностей нет.

— Когда планируете его выписать? — Пока не планируем. Будем брать анализы и после их результатов будем смотреть.

Айгерим Мукашева