В СК прожиточный минимум составил 37 тысяч тенге

Общество

23:10 7 Февраля 2022

38 150 тенге на человека. Столько составил прожиточный минимум в Казахстане за январь текущего года. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го, это на 12,7% больше.

Согласно данным бюро национальной статистики, прожиточный минимум для мужчин страше 18-ти лет составил почти 45,5 тысяч тенге, для женщин — 36 тысяч. Что касается пенсионеров и пожилых людей, уровень прожиточного минимума достиг 35 744 тенге. Для юношей и девушек — от 40 до 48 тысяч. Отметим, наибольший показатель зафиксировали в Мангистауской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях и в двух столицах. А вот самый маленький уровень в Актобе, Шымкенте, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Карагандинской областях. В СК прожиточный минимум в январе составил 37 195 тенге в месяц на человека. В прошлом году эта цифра была на 5 тысяч меньше.

Айгерим Мукашева

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