Согласно рейтингу НПП «Атамекен», Kozybayev University в числе лидеров казахстанских вузов

«Забудь всё, чему тебя учили в институте, тебе это не пригодится». Шуточная фраза работодателей, которую они в современных реалиях произносили нередко. Разрыв между требованиями рынка труда и образовательными программами был довольно велик. Его сокращение, а вместе с ним и снижение уровня безработицы среди молодежи, подготовка их к новой формации — стали главными целями на ближайшие годы, как вузов, так и самих предпринимателей. Оценивают продвижение сегодня благодаря рейтингу. Участие в нём наш университет принимает уже четвертый год.

Майра Валиева, директор департамента академической деятельности Kozybayev University:



— Этот рейтинг — единственный, который поддерживается государством. Он поддерживается МОН РК. Работодатели с 2017-го года принимают активное участие разработке образовательных программ, в проектировании. Здесь мы учитываем требования рынка труда. Кроме того, преподаватели именно с производства, они также участвуют в учебном процессе.

Kozybayev University в рейтинге стал лидером сразу по трём специальностям — это «агронoмия», «технология производства продуктов животноводства», а также «русский язык и литература». Еще по трём альма-матер заняла второе место. Почётное третье получила образовательная программа «Юриспруденция». Учитывали в независимой оценке и процент трудоустройства выпускников в 2021-ом году. Составил он 85 %.

Назира Таскалиева, методист центра карьеры и трудоустройства Kozybayev University:



— Этот показатель выше общереспубликанского. Их средняя медианная заработная плата — около 120 тысяч тенге. Кроме того, Kozybayev University вошел в число лидеров среди казахстанских вузов по направлению «Сельское хозяйство и биоресурсы».



По данным исследования, в стране значительно увеличился уровень удовлетворенности работодателей качеством и актуальностью образовательных программ университетов. Число трудоустроенных выпускников возросло на 12% в сравнении с прошлым годом.

Жанель Бисенбаева