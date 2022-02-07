Путёвки в Боровое и сертификаты на стоматологические услуги получают впервые вакцинированные

Лидии Куляевой — 73 года. Все её близкие уже привились, защитить себя от опасного вируса решилась и она сама. 1 февраля получила первую прививку. Каково же было удивление Лидии Петровны, когда узнала о том, что вместе с вакциной она получила и путевку на санаторно-курортное лечение в Боровом.

Лидия Куляева, жительница г. Петропавловска:

— Когда врач позвонила, я даже не поверила, думала, пошутили. Но, оказывается, всё на самом деле. Спасибо нашему государству за заботу, полечимся на таком курорте. Остальным я советую вакцинироваться обязательно, чтобы поменьше болели, чтобы других берегли.

Акция «Вакцинируйся и будь здоров!» стартовала в городской поликлинике №1 27 января. Путевки на санаторно-курортное лечение, сертификаты на стоматологические услуги — всё это дарит поликлиника тем, кто решился поставить вакцину впервые.

Светлана Кашенцева, главный врач городской поликлиники №1:



— Это деньги нашей поликлиники, которые мы решили направить не на поощрение сотрудников, а на поощрение наших пациентов для сохранения их здоровья. 4 февраля был первый этап розыгрыша. На тот момент провакцинировались 159 человек. Разыгрывалось 1 путевка на санаторно-курортное лечение в Боровом, 1 сертификат на 50000 тг, 3 сертификата на 20000 тг на стоматологические услуги, 4 сертификата на 10000тг и 7 сертификатов на гигиенические стоматологические услуги.

Акция проходит в три этапа. На каждом разыгрывают по одной путёвке и по 10 сертификатов на стоматологические услуги на 10, 20 и 50 тысяч тенге.

В первом этапе приняли участие 159 человек. Из них 42 — старше 60 лет.

Светлана Кашенцева, главный врач городской поликлиники №1:



— 10 числа будет разыграна 1 путевка и сертификаты, в зависимости от того, сколько участников будет. Следующий этап по нашей акции 16 февраля и последний этап — 1 марта.



Так что время принять важное решение ещё есть. На данный момент в первой городской поликлинике первым компонентом привились около 34 тысяч человек.

Анастасия Кузнецова