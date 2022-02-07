Несколько видов налогов планируют передать в местные бюджеты

Власть

23:10 7 Февраля 2022

В 2023-м году несколько видов налогов планируют передать в местные бюджеты, сообщают в министерстве национальной экономики. По словам специалистов ведомства, в целях увеличения доходов местных бюджетов передача налогов планируется по следующим видам: плата за пользование животным миром, плата за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения, сбор за проезд автотранспортных средств по территории Казахстана и государственные пошлины, зачисляемые в госбюджет. За этот вопрос в министерстве взялись после поручения Главы государства о реформировании межбюджетных отношений и укреплении самостоятельности регионов.

Алишер Ашимов

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