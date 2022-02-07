Более 800 выпускников СКО сдали ЕНТ на первом этапе

17-тилетняя Мадина Садвакасова готовится к ЕНТ с начала учебного года. В ее списке важных дел часовая консультация в школе, после — еще 2 , а то и 3 часа за подготовкой дома. Результаты уже дают о себе знать. Выпускница на пробных стабильно набирает проходной балл. Пока, говорит, есть некоторые сложности с историей Казахстана. Поступать собралась в Северо-Казахстанский университет на учителя английского языка.

Мадина Садвакасова, учащаяся Явленской средней школы №3 им. А. Шажимбаева, Есильский район:



— Я сдаю профильными предметами английский язык и Всемирную историю. У нас есть три попытки. Я хочу все три попытки использовать, чтобы даром время не проходило.



Того же мнения Махаббат Танирбергенова. Девушка пока еще не определилась с выбором специальности. Рассматривает между ресторанным и гостиничным бизнесом и туризмом. Грантов на эти направления выделяют немного, поэтому поступить на бюджетное место будет сложно. Но выпускница не падает духом и все свое время тратит на подготовку.

Махаббат Танирбергенова, учащаяся Явленской средней школы №3 им. А. Шажимбаева, Есильский район:



— Я хожу на консультации. После — учу тесты, географические карты, а еще занимаюсь с сестрой. Она — учительница английского языка. Главное — я стараюсь. Выделяю на подготовку 2-3 часа.

Впервые в этом году присутствуют на ЕНТ и общественники. Они следят как за проверяющими, так и за абитуриентами. Так, например, за первый этап тестирования они выявили 4 нарушения.

Алмат Исмагулов, руководитель филиала РОО «Әділдік жолы»:



—В связи с чем было произведено удаление. Получается за сотовые телефоны и один был удален за шпаргалку, которую он написал на медицинской маске.

Проводят тестирование по принципу «один компьютер — один тестируемый — одна камера». Выпускники сами определяют место и время экзамена на сайте. Произошли и другие изменения.

Мария Исмагамбетова, главный специалист управления образования СКО:



— При каждом входе в систему тестирования происходит авторизация лица тестируемого через фронтальную камеру, которая установлена на компьютере. Также детям инвалидам вводится дополнительное время — 40 минут. Дополнительно 5 минут на тестирование добавлено выпускникам, которые поступают на творческие специальности. В прошлом году было дано 65 минут, в этом — 70.

Всего в области 3368 выпускников, из них более 800 уже прошли тестирование в январе. Продлится оно до 22 февраля. Напомним, у абитуриентов будет еще 3 попытки — в марте, июне и августе.

Гюзель Закария