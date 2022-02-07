36 вузов Казахстана лишены лицензии на подготовку педагогических кадров

С этого года для выпускников высших учебных заведений педагогического направления ввели обязательное тестирование. Согласно новому положению, даже имея на руках диплом, подготовленным специалистам будет непросто устроиться на работу.

Такой внешний экзамен в прошлом году сдали около 40 тысяч выпускников. Право на труд в школе получили только те, кто набрал пороговый балл. Новшество наглядно продемонстрировало и качество работы вузов. 36 университетов лишили лицензии. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook. «Это те вузы, которые, как показывают проверки, осуществляли подготовку недостаточно эффективно, недостаточно качественно», — добавил он. Кроме того, министр рассказал о новшествах в законе «О статусе педагога» и об изменениях заработной платы преподавателей.

Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК:



— С января 2021 года заработная плата учителей школ, воспитателей детских садов и преподавателей колледжей была повышена на 25%. Кстати, она увеличилась еще на 25% и с января этого года. Также с сентября 2021 года была уменьшена рабочая нагрузка педагогов. Это значит, что теперь в рамках одной ставки педагоги работают не 18, а 16 часов в неделю.

Айгерим Мукашева