34-летнего жителя Петропавловска осудили за хранение наркотиков

Криминал

23:09 7 Февраля 2022

34-летнего жителя Петропавловска приговорили к трём годам лишения свободы за незаконное хранение синтетических наркотиков в особо крупном размере. Напомним, задержали стражи порядка мужчину летом прошлого года. Они изъяли у него полимерный пакет с пояснительной надписью.

В нём находилось 23 свёртка с порошкообразным веществом весом 11,19 граммов. Результаты экспертизы показали, что это был мефедрон. Задержанному полицеские предъявили обвинение по части 4-ой статьи 296-ой УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами без цели сбыта. Отметим, в 2021-м по факту сбыта наркотиков в суд пЕредали 32 материала. В отношении 8-ми подозреваемых проводятся следствия. Всего из незаконного оборота изъяли около 5-ти килограммов синтетических наркотиков.

Алишер Ашимов

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