Зимние спортивные игры «Север-2022» проходят в Петропавловске

С 10 утра на льду стадиона «Карасай» разминаются конькобежцы из 13 районов области. Спортсменам предстоят два забега на 500 и 1000 метров. Ажар Тайбасарова уже пробежала обе дистанции: короткую с результатом — 1 мин. 6 секунд, более длинную — за 2 минуты и 38 секунд.

Ажар Тайбасарова, спортсменка, Уалихановский район:



— Я оцениваю себя хорошо. 02:09 Шорт-треком занимаюсь где-то третий год. Я в школе занималась футболом, баскетболом, лыжами. Потом я начала заниматься шорт-треком. Я поняла, что это моё. Мне нравится этот спорт.

Соревнования по конькобежному спорту продлятся два дня. В субботу спортсменов ожидает командная гонка.

Мария Громова, главный секретарь соревнований:



— Женщины принимают участие — 38 участниц, мужчины — 40 участников. От 18 лет допускаются участники. То есть, уже взрослые ребята, которые не один год занимаются в коньках. Когда проводят детские соревнования там, конечно, уровень другой. Здесь уже чувствуется и борьба, и ребята более ответственные.



Победители получат грамоты и медали. А команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками. В целом ежегодные зимние игры «Север-2022» проводятся с 26 января и закончатся 27 февраля. Финальные этапы планируется провести в районе Магжана Жумабаева.

Диана Салихова