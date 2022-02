В с. Полтавке Аккайынского района подписали трехстронний мемораднум

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

От слов к делу. Буквально недавно Кумар Аксакалов заявил о необходимости встреч сельхозтоваропроизводителей с жителями на селе. Ведь ответственных руководителей сельхозформирований в регионе не так много. Большая часть товариществ имеет потребительское отношение к земле. При этом в погоне за прибылью отворачиваются от людей.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Взял землю — неси ответственность за жизни и судьбы людей, которые живут на этих территориях. А то у нас некоторые: землю берут, создают предприятие, а люди и село их не касаются. Это неправильно. Взял землю — работай добросовестно. Получай хлеб, получай молоко, мясо, зарабатывай, плати налоги, но и думай о людях. У нас масса примеров, к сожалению, когда руководители этого не соблюдают. Масса сел, которые пришли в негодность. Посещаешь или проезжаешь мимо этих сел, сердце кровью обливается.



Нужно все это исправлять, отмечает глава региона. Порядок должен быть во всем. Обязаны стремиться сельхопредприятия к высокому уровню социальной ответственности перед жителями. В пример можно привести ТОО «Полтавское». Все 24 года товарищество развивается наряду с селом. Сейчас посевных у сельхозтоваропроизводителей более 25 тысяч га. Работой обеспечены 114 человек. Руководитель ТОО подчеркивает, успех предприятия зависит от настроения сельчан. Поэтому всегда старается его поддерживать.

Ерлан Зикирин, заместитель руководителя ТОО «Полтавское», Аккайынский район:



— За период своей деятельности хозяйством инвестировано более 5 млрд тенге. Решение социальных проблем на селе напрямую влияет на высокую производительность труда. Для ведения личного подсобного хозяйства ТОО «Полтавское» в полном объеме обеспечивает жителей округа грубыми кормами и фуражом. Стоимость сена составляет 10 тыс. тенге за тонну, фуража — 50 тыс. тенге. Для рабочих завозится уголь и дрова.

Завезли в этом году 150 тыс. тонн майкубинского. Жизнь в селе процветает с каждым годом. Отсюда и высокий уровень рождаемости. Поэтому строят мини-центр для детей. Откроется социально-значимый объект уже в этом году. Остались доработки. Кумар Аксакалов предложил сельчанам внести свои предложения в меморандум. Среди сидящих в зале нашлись активные жители, у которых была пара просьб.

Лидия Сальникова, жительница с. Полтавки, Аккайынский район:



— Хотим, чтобы нам построили современную детскую площадку. Потому что у нас много детей. После школы идут на площадку. За ней смотрят, наблюдают, красят. Но хочется современную хорошую, чтобы наши бабушки-пенсионерки сидели в хороших креслах со столиками.

Ерлан Зикирин, заместитель руководителя ТОО «Полтавское», Аккайынский район:



— Лидия Степановна, возьмем на контроль. Не только детскую площадку, мы сделаем там Дом ветеранов.

Поступали предложения и от других жителей. Елену Безвинную беспокоит досуг детей.

Елена Безвинная, жительница с. Полтавки, Аккайынский район:



— У нас при ДК есть спортивный зал. Хотелось бы, чтобы в этом зале был спортинструктор. Потому что ходят наши дети, внуки. И чтобы финансировалась оплата услуг инструктора. Также наши ребятишки хотят заниматься танцами, но у нас нет хореографа.

И этот вопрос взяли на заметку. Теперь, главная цель — увеличить число таких трехсторонних соглашений. Такую задачу аким области поручил своему заместителю Марату Тасмаганбетову.

Марат Тасмаганбетов, заместитель акима Северо-Казахстанской области:



— После коллегии селекторного совещания акимов районов руководителями сельхозформирований разработан график. В феврале пройдут очередные встречи в каждом селе. Меморандумы на сегодня обсуждаются. В целом, мы ожидаем, что в феврале работа по заключению будет проведена.

Кумар Аксакалов добавил, что такие встречи следует провести в каждом селе региона. Местные жители обязаны знать о своих правах и отстаивать их.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Люди в зале должны сказать в лицо всем, какой сегодня там хозяин, добрый и думающий о людях хозяин или нет. Почему мы идем на формирование этого документа, который потом должен висеть в конторе или в магазине? Люди должны сказать: «Слушай, из того, что перечислено, к сожалению, ничего нет. До чего ты довел?». У нас масса таких примеров.

Поэтому местные жители должны активно принимать участие в таких встречах, вносить свои предложения. Они знают больше о трудностях, им с ними приходится сталкиваться ежедневно. Подытожил глава региона.

Гюзель Закария