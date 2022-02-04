В регионе ощущается нехватка сурдопедагогов

В последнее время североказахстанцы с инвалидностью испытывают сложности с трудоустройством. Хотя для них по закону выделены 2% рабочих мест на предприятиях. Такой вопрос поступил от горожанки. Ее интересы представлял сам руководитель проектного офиса «Qyzyljar — adaldyq alany». Жительница Петропавловска специально прошла курсы, но пока подвижек нет.

Гульнар Шаймерденова , руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:



— На портале «Енбек» у нас идет ежедневное обновление информации. В случае поступления от работодателей данной заявки. Она и сама может просматривать в онлайн режиме либо оставить свои данные в центре занятости населения. Кроме того, возможен поиск другой подходящей работы. Данный человек может разместить свое резюме на портале.



Волновало общественников и отсутствие сурдопереводчиков в регионе. Потому у слабослышащих североказахстанцев нет возможности полностью прочувствовать культурные мероприятия. Немного статистики. В СК проживают более 2 тысяч человек с нарушением слуха и речи. Остро стоит вопрос и дефицита сурдопедагогов.

Жангельды Тажин, председатель городского Совета ветеранов:



— В прошлом году, насколько я знаю, в 8 районах области дали заявки на обучение сурдопедагогов. Услуги глухим практически невозможно оказывать. Поэтому встал вопрос обучения сурдопедагогов.

Это предложение взяли на заметку в центре занятости населения. Постараются включить сурдопедагогов в список востребованных специалистов. В целом, встречи на площадке «Qyzyljar — adaldyq alany» будут проходить каждый четверг. Продолжат здесь поднимать волнующие североказахстанцев вопросы.

Салимхан Сабитов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar — adaldyq alany»:



— Все эти встречи проходят с такой целью, чтобы мы могли довести до логического завершения каждый вопрос, который поступает со стороны жителей нашего региона. Неважно в каком секторе. Многи люди с ограниченными возможностями не могут понять, как они могут получить те же услуги, которые получали раньше. Это индивидуальная программа реабилитации, тросточки, коляски, ходунки и т.д. Или же как получить услуги санаторно-курортного лечения.

На все эти вопросы ответили на встрече. Также организаторы просят жителей при столкновении с несправедливым отношением обращаться на карту общественного контроля по номеру телефона: 8 707 564 14 24. На следующей неделе здесь рассмотрят вопросы жилищного характера.

Гюзель Закария