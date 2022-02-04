В городской мечети «Нур» произошёл пожар

Соблюдение правил пожарной безопасности по-прежнему остается злободневной темой для североказахстанцев, которые зачастую нарушают их и подвергают свою жизнь опасности. Так, на прошлой неделе в области произошло 14 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го, возгораний стало меньше на 22%.

Дмитрий Растихин, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:



— В этом году зима довольно-таки мягкая. Наблюдаются оттепели. В этой связи происходят перепады температуры, давления. Происходит плохая тяга к печи. Но, основной причиной отравления угарным газом из года в год остается преждевременное закрытие заслонки дымовой печи. Закрывать вьюжку дымовой печи ни в коем случае до упора нельзя. И согласно правилам пожарной безопасности в данной заслонке должны иметься отверстия.



И это не единственная причина, которая влечет за собой печальные последствия. Воспламенение может произойти из-за нарушения правил при эксплуатации газового баллона, выноса золы в неустановленное для неё место. Однако, выявляют причину пожара далеко не сразу после её ликвидации. На это уходит несколько дней. Пока не установили источник возгорания хозяйственной постройки, расположенной на территории Нур-мечети. Пожар произошёл утром 4-го февраля в 7 часов 40 минут.

Дмитрий Растихин, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:



— В результате пожара была повреждена хозяйственная постройка и один автомобиль. Общая площадь составила 15 квадратных метров. С места пожара эвакуированы 7 газовых баллонов емкостью 50 литров. Пожар локализован в 8 часов 03 минуты и ликвидирован в 8 часов 11 минут. Жертв и пострадавших нет.

Чтобы предотвратить случаи возгорания и гибели людей, огнеборцы проводят профилактическую работу с жителями. Особое внимание — социально уязвимым слоям населения. Спасатели напоминают им о правилах, раздают информационные брошюры и говорят об эффективности использования датчиков угарного газа. С начала отопительного сезона их установили в 980-ти домах. Что касается безопасности на автодорогах области, статистика показывает следующее.



Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:



— С начала зимнего периода в области объявлено 54 штормовых предупреждения, а за аналогичный период прошлой зимы — 42. Кроме того, у нас 12 раз вводились ограничения движения на автодорогах области. Так, на сегодняшний день произошло 4 снежных заноса, проведено 3 поисково-спасательных работ и 1 аварийно-спасательная работа, в результате которых вызволили из снежных заносов 13 единиц техники и спасли 38 человек.

Согласно данным синоптиков, в феврале ожидаются метели, понижение температуры и гололёд. В связи с этим спасатели подготовили порядка 40 единиц высокопроходимой техники и 14 мобильных поисковых групп.

Алишер Ашимов