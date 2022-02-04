Североказахстанская общественность обсудила эксклюзивное интервью Президента РК после январских событий

Первое интервью после трагических январских событий. Напомним, в конце января в эфире телеканала «Хабар 24» вышло эксклюзивное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В нём Президент страны ответил на волнующие вопросы населения, рассказал о причинах и последствиях трагических событий, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поделился дальнейшими планами и инициативами по построению нового Казахстана. Поддерживают его в этом и североказахстанцы. Так, в Доме дружбы состоялся круглый стол, где местная общественность высказала своё мнение.

Гулбахша Мусабаева, председатель казахского культурно-просветительского центра «Urpaq»



— Инициативы связаны с тем, что богатая часть граждан нашей страны будет на культурном уровне и вносить вклад в процветание нашего государства через народный общественный фонд. Вот эта идея для меня уникальна. Теперь важно, чтобы был правильный правовой механизм и чтобы эти деньги действительно получал народ.

Зауре Картова, кандидат исторических наук Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева

— Сегодня все эти события, вопросы должны обсуждаться в обществе широко. Потому что, от народа зависит каким путем мы пойдем дальше, извлечем ли мы урок из этих событий, что мы можем сделать сейчас для развития независимого Казахстана. И в интервью Президент сказал, что общественная интеллегенция должна выполнить свою миссию. Мы должны стать драйвером общественного мнения.

Алишер Ашимов