Североказахстанец, пожизненно лишённый прав, вновь задержан за вождение в нетрезвом виде

Криминал

22:52 4 Февраля 2022

Североказахстанца, пожизненно лишённого прав, вновь задержали за вождение в нетрезвом виде. Иномарку 34-летнего сельчанина полицейские района им. Г.Мусрепова остановили в одном из населённых пунктов.

Нетрезвое состояние мужчины подтвердили медицинским освидетельствованием. Как выяснилось, сельчанин уже имеет судимость за аналогичное правонарушение. В мае прошлого года его приговорили к ограничению свободы на 2,5 года и пожизненно лишили права управления транспортом. За повторившийся инцидент североказахстанцу грозит до 5-ти лет лишения свободы. В 2021-ом в области задержали около 60-ти человек за вождение в нетрезвом виде.

Алишер Ашимов

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