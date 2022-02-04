Перелёт на самолете по Казахстану стал бесплатным для детей до 17 лет

Дети до 17 лет смогут бесплатно путешествовать на самолёте по Казахстану в рамках одного семейного турпакета. Эта норма вступила в силу с начала года. Направлена такая акция на поддержку туристкой отрасли и развитие семейного туризма. Предполагается, что эта инициатива будет мотивировать казахстанцев отдыхать у нас в стране семейными группами. А для туроператоров это стимул для разработки новых пакетных предложений.

К тому же, зоны отдыха и гостиницы за счет этой инициативы будут загружены туристами не только в сезон. Таким образом, казахстанцы смогут экономить до 30% своего бюджета. Действовать новшество будет просто: туроператоры оплачивают из своих средств перелёт несовершеннолетнего пассажира, а позже “Казах туризм” будет возмещать им эту сумму. Количество дней пребывания семьи по такому пакету в любой точке Казахстана не ограничено.