«Источник вдохновения» — выставка картин от студентов Петропавловска

Культура

22:47 4 Февраля 2022

На стенах музея висят 33 работы студентов, 6 из них написала Дарья Першина. Натюрморт, пейзаж, станковая композиция и многое другое. Признается, что больше всего любит рисовать портреты. Художнице нравится придавать героям черты характера, индивидуальные «живые» качества.

Дарья Першина, жительница г.Петропавловска:

Мы тратим на работу достаточно много времени. Потому что всё требуют детали, проработки. Мы часто переделываем, додумываем. Достаточно долго, но результат даёт о себе знать. Мы очень основательно подходим к этой теме. Мы приходим на это место, фоткаем, ищем какие-то фотографии. Иногда даже приходится искать в архиве. Потому что бывают исторические темы.

Выставлять работы студентов колледжа искусств для музея частая практика. Свежий взгляд и молодая рука мастера переплетаются с классической, уже знакомой техникой живописи. Наверное, поэтому выставка и носит название — «Источник вдохновения».

Мадина Алибекова, экскурсовод областного музея изобразительных искусств:

10 авторов передали нам натюрморты, пейзажи. Они выражают и свои учебные моменты и свою индивидуальность. Здесь также представлены натюрморты в разных тематиках. Это можно будет заметить по деталям, которые изображены в картинах. Есть античная тематика, есть деревенская тематика. То есть они тоже отличаются между собой.

Ознакомиться с выставкой можно будет в течение месяца.

Диана Салихова

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