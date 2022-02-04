12 североказахстацев находятся на аппарате искусственной вентиляции лёгких

По 300, а то и 400 ковид-инфицированных выявляют ежедневно в СК. Трёхзначная цифра со статистической шкалы эпидемиологической ситуации не «сползает» уже около месяца. Стремительный рост врачи связывают с новым микроорганизмом под названием «омикрон». Штамм отличается менее агрессивным течением, но более высокой заразностью. Носитель такого варианта коронавируса может передать его сразу 12-ти людям. При «дельте» это число едва ли достигало 6-ти. Однако, в нашей области определить, что подозреваемый случай является «омикроном» невозможно. ПЦР-тесты определяют лишь факт наличия COVID-19. Потому и точного числа носителей нового штамма в регионе нет.

Галия Сыздыкова, заведующая инфекционным отделением первой городской больницы:



— Судя по клиническим проявлениям, мы всё-таки, отличаем больных по течению заболеваний. Данный штамм отличается тем, что течение болезни протекает легче, чем дельта вирус. И такие пациенты больше лечатся амбулаторно.

Но, тем не менее, занятых инфекционных коек меньше не становится. В стационаре первой городской больницы лечатся 70 больных, 12 из них — кислородозависимые пациенты. Еще четыре человека с тяжёлой степенью ковида находятся в реанимации. У каждого, кто лечится в этом отделении, нет паспортов вакцинации. Теперь многие корят себя за то, что не привились раньше. Смотрел наперёд и поставил антиген в числе первых Бейбит Абилов. Вакцинацию российским «Спутник-V» пенсионер перенёс с незначительными симптомами. Спустя полгода обезопасил своё здоровье третьей дозой вакцины. На этот раз Бейбит Айтанович выбрал отечественный антиген «QazVac». Поддерживает свой иммунитет горожанин и занимаясь спортом.

Бейбит Абилов, заместитель председателя областного совета ветеранов:



— Выйдя на пенсию, стараюсь вести здоровый образ жизни. Занимаюсь спортом, гимнастикой, если есть возможность выезжаю на природу. Это в какой-то степени тоже повышает позитив и вдохновляет.



Всего с начала прививочной кампании в регионе первую дозу антигена поставили свыше 290 тысяч человек. Вторым компонентом привились 270 тысяч североказахстанцев. Еще порядка 72 тысяч — получили бустерную дозу антигена.

Жанель Бисенбаева