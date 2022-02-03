Волонтёры очистили от снега двор пенсионерки

Вооружившись лопатами, от снега двор ребята убрали чуть больше чем за полчаса. Раскидать такие кучи хозяйке дома Марьям Жаркенбаевой уже не по силам. Пенсионерка недавно перенесла операцию на сердце. Да и помочь ей из родных некому. Супруг умер полгода назад, дети живут в столице. Со всеми домашними хлопотами приходится справляться одной, говорит горожанка.

Марьям Жаркенбаева, жительница г. Петропавловска:



— Маша позвонила, спрашивает, нужно ли снег почистить. И приехали волонтёры.

Приехали помочь ребята на следующий день. Группа из 7-ми неравнодушных активистов с задачей справились быстро. Для Райымбека Гайсина — это первое доброе дело в составе волонтёров. Раньше за работой добровольцев он наблюдал в соцсетях. Теперь и сам среди них.

Райымбек Гайсин, волонтёр:



— Я давно хотел этим заниматься. Всё никак руки не доходили. Мои коллеги по работе сказали, что есть возможность помочь пенсионерам, перекопать снег. Сейчас же зима, они сами не могут. Если будет еще раз возможность помочь, я обязательно помогу.



Помогают одиноким пенсионерам добровольцы на регулярной основе. За первый месяц года ребята очистили от снега больше 30-ти дворов области.

Даяна Баймуканова, заместитель председателя ОО «Штаб JE SKO»:



— Также волонтёры занимаются поиском пропавших людей, зооволонтёрством, обучением. Также есть очень много инициативных групп. За несколько лет мы пришли к тому, что в сознании людей сидит такое, что они сами могут пойти и помочь соседям. То есть это уже вошло в привычку.

Стать добровольцем может каждый желающий. Всего за прошедших год волонтёрской деятельностью охвачено свыше 35-ти тысяч человек, 5 тысяч из них оказывали помощь на регулярной основе.

Жанель Бисенбаева