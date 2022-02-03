В Казахстане официально ввели мораторий на повышение зарплат депутатам и акимам

В Казахстане официально ввели мораторий на повышение платы труда депутатам Парламента, министрам и акимам всех уровней. С 1-го февраля текущего года на заседании Правительства внесены изменения в некоторые законодательные акты, а именно, в постановление «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы». Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации.

Решения госкомиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра госимущества и субъектов квазигосударственного сектора. Кроме того, принято постановление «О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам парламента, членам Правительства и акимам всех уровней».

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:



— Я считаю, что зарплаты у них вполне достаточные. Поэтому считаю возможным объявить 5-летний мораторий на повышение их зарплат. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов, но думаю, что вы воспримите с пониманием. Административным госслужащим и бюджетникам продолжим поднимать зарплаты по возможности.

Алишер Ашимов