Заснувшего пьяным на остановке чиновника освободили от должности в СКО

Власть

22:26 2 Февраля 2022

Заснувшего пьяным на остановке чиновника отстранили от службы. Ранее Абай Балабеков занимал должность руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий. Напомним, 26 января поведение госслужащего разбирали на Совете по этике в Петропавловске. На заседании стало известно, что он выпивший вышел из гостей и в ожидании такси заснул на остановке. На него обратили внимание полицейские и составили протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Госслужащего рекомендовали уволить с должности. Решение В Министерстве нацэкономики приняли 31 января.

Гюзель Закария

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