Северо-Казахстанские депутаты комментируют нововведения принятые на XXI съезде правящей партии

Кардинально изменить систему общественных ценностей, политическую и социально-экономическую сферы, всесторонне модернизировать Казахстан. Большая роль в этом направлении отводится партии Nur Otan, которая на протяжении многих лет стоит у истоков важных реформ и вносит значительный вклад в развитие страны. Касым-Жомарт Токаев считает, что она должна активно включаться и выступать настоящим мотором в построении новой республики.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:



— Для этого Nur Otan должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии. Nur Otan — главная политическая партия страны. Прежде всего, она отвечает за будущее Казахстана. Каждый из нас должен работать, глубоко осознавая эту ответственность.

На внеочередном съезде Глава государства призвал членов партии сконцентрироваться на таких приоритетах, как укрепление солидарности и консолидации всех конструктивных сил общества. Сплоченность, товарищество и вера в будущее имеют огромное значение для построения нового Казахстана, считает председатель партии.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:



— Партия Nur Otan должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях — направлять работу госаппарата. Необходимо понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Мое убеждение: лучше не выдавать кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше. Нужно исходить из реальности. Поэтому партии совместно с Правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний.

Поручил Касым-Жомарт Токаев пересмотреть организационную структуру партии и обновить текущие планы общественных советов. С инициативами Президента полностью согласна депутат областного маслихата Ирина Эктова.

Ирина Эктова, депутат областного маслихата:



— В нашем филиале действует общественный совет по вопросам здоровья нации. В этом году у нас большие задачи. Конечно же, в первую очередь, они связаны с предвыборной программой партии. В прошлом году было построено 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, открыто 4 хоккейные коробки, ещё достраиваются 2 ФОКа. Работы продолжаются. Мы идём в нужном направлении и делаем всё, чтобы детям было комфортно заниматься.

Партия открыта для разговора с населением и прислушивается к их мнению, подытожила Ирина Эктова. Помимо этого, в филиале партии созданы комиссии, которые следят за выполнением дорожной карты.

Алишер Ашимов