Презентация новой книги казахстанского писателя Жаксыбая Самрата

«Ізденіс жылдары» или «Годы поисков» — так называется новый труд нашего земляка Жаксыбая Самрата. Презентация книги состоялась в областной универсальной научной библиотеке им. С.Муканова.

Жаксыбай Самрат написал порядка 20 произведений. Большинство из них посвятил родной земле. Новая книга повествует о разных странах, в которых побывал автор. Об их отношениях с Казахстаном, о культуре и жизни иностранных соседей. Всего произведение содержит порядка 40 статей. Книга издана в 300 экземплярах. Читатели могут ознакомиться с нею в библиотеках города.

Жаксыбай Самрат, писатель:



— В книге изложены социальные проблемы стран, в которых я был. Например, о противостоянии между Грузией, Осетией и Абхазией в 2008 году. Рассмотрел причины, проанализировал события. Так же у меня есть статья «вечнозеленая страна — Малайзия». У этой страны интересная особенность. Там никогда не бывает зимы, весны или осени. В Малайзии одна температура: +35 градусов. Были мы там около 10 дней. В своей статье я написал историю развития этой страны. Говорил о связях с Казахстаном. А ещё были освещены интересные события в Туркменистане.

Диана Салихова