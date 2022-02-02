Отчетная выставка «Шабыт» действует в областном музее искусств

На выставке представлены более 20-ти работ североказахстанских художников. Каждая из них несёт в себе глубокий смысл. Например, эта картина Галии Кожахметовой посвящена злободневной теме — пандемии коронавируса. Не забывает художницах о великих мыслителях казахского народа. Героем нового творения стал юный Абай, который в то время находился на этапе своего становления как просветителя.

Мадина Алибекова, экскурсовод областного музея искусств:



— Картина написана в театральном образе. Юный Абай запечатлен таким молодым, но уже умным. И это подчеркивает его сторону, как казахского проповедника чистоты, ума. Картина написана маслом. Она имеет стандартный размер.

Основная цель выставки — познакомить молодёжь с современными отечественными художниками. Работы интересные. Их авторы — члены союза художников РК, отмечает экскурсовод.

Мадина Алибекова, экскурсовод областного музея искусств:



— Здесь представлены работы по тематикам локдауна, природы, бытовых моментов. В союз художников около 10-15 человек. На выставке представлены работы только 6-ти художников, которые постоянно находятся в творчестве.



Выставка продлится до 28-го февраля.

Алишер Ашимов