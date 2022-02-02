Около 130 технарей выпускают в год СК ППК

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:



— Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны. В целом, нам всем нужно изменить взгляд на образование. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников.

Таковых уже на протяжении 65-ти лет готовят в Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже. Отсюда больше чем за полвека выпустились свыше 17-ти тысяч юношей и девушек. Спрос понятен, ведь образовательное учреждение охватывает большой спектр специальностей. В этом кабинете, например, обучают будущих электриков. Сейчас студенты второго курса знакомятся с работой альтернативных источников света. Прочувствовать все тонкости процесса помогают вот такие современные стенды.



Евгений Барвинко, преподаватель специальных дисциплин СК ППК:



— На данных стендах изучаются различные постоянного и переменного тока, законы Ома. Также в данной лаборатории присутствует стенд для альтернативных источников электроэнергии, на которых мы изучаем характеристики солнечных панелей, ветра. Строим графики.

А это настоящий двигатель внутреннего сгорания автомобиля. Только заводится он не с ключа, а со специальной кнопки. Нестандартны здесь и дополнительные панели. Вот на этом, например, выведены свыше 30-ти ошибок, которые могут появиться в реальной легковушке. Задача ребят — провести диагностику и найти неисправность. Современное оборудование и программы, помогающие в обучении студентов, приобрели два года назад по программе «Жас маман». На эти цели из республиканского бюджета выделили свыше 250 млн тенге. Завезли в колледж интерактивные панели, компьютеры, технологическое оборудование. Работа на таких аппаратах поможет ребятам получить реальные практические знания, отмечает преподаватель Серик Кулатаев.

Серик Кулатаев, преподаватель специальных дисциплин СК ППК:



— Здесь все детали сохранены. Сам двигатель, турбина, система охлаждения. И есть теоретические надписи. Есть выход на улицу, чтобы не было газов. Вот в таком формате.



После года работы с учебными стендами, ребята отправляются в цех диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей. Попасть и работать здесь мечтают с первых курсов, говорит будущий механик Вадим Семизоров. Свои крайние учебные месяцы, студент, в основном, проводит здесь. Учится Вадим, как и его одногруппники, обслуживать не только легковушки. В автопарке есть грузовые машины, а также общественный транспорт. Работать с такой техникой студенту не составляет труда. Навыки Вадиму приходилось использовать и вне учебы. Его частенько просят «заглянуть» под капот машины друзья.



Вадим Семизоров, студент СК ППК:



— Был случай, у друга сломалась машина на трассе. Он меня позвал, и я ему помог. И мы спокойно поехали домой. У него сломался радиатор. Я покупал радиатор и поменял его на улице. Планирую отучиться в этом колледже, потом поступить в университет. Потом прийти и здесь же работать мастером производственного обучения.

Сегодня здесь знания получают свыше тысячи учащихся. Большинство из них учатся на бюджетной основе. Есть и те, кто обучается заочно. Готовят здесь и кадры для сельского хозяйства, сферы образования, а также гражданской защиты. В скором времени перечень специальностей планируют расширить.



Юрий Данилов, заместитель директора по учебной СК ППК:



— Направление не меняется. Единственное, мы, например, в сфере энергетики несколько специальностей будем отрывать. Автомобильные транспорты тоже несколько специальностей. Мы теперь хотим заниматься еще вопросами кузовного ремонта. В электроснабжении — внутренние электрические сети. Ряд квалификаций откроем, в рамках существующего направления.

Спрос на будущих специалистов высок. Готовы их трудоустроить местные предприятия. Там ребята, в основном, проходят практику. Получают они здесь и заработную плату: от 70-ти тысяч тенге и выше.

Жанель Бисенбаева