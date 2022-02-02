Началась подготовка аграриев к весенним полевым работам

Крестьянское хозяйство «Кристалл-3» на отечественном рынке уже 22 года. Начинали с малого: один трактор и один комбайн. Благодаря господдержке хозяйство растёт: обновляется техника, увеличивается объем работы.

Сергей Руденко, заместитель главы КХ «Кристалл-3», Аккайынский район:



— В последние годы обновляем сельхозтехнику. 01:02 На данный момент у нас 3 кировца, три посевных агрегата. В позапрошлом году нами был приобретен посевной комплекс. 03:14 Пришел этот кировец нам в августе. На данный момент уже почти 50% кредита мы закрыли. Планируем за близжайшие 2-3 года расчитаться.

Берут займы в кредитном товариществе и на проведение весенних полевых работ. В этом году по госпрограмме «Кең дала» под 4% годовых возьмут 8 млн тенге. Средства планируют потратить на приобретение гербицидов и семян.

Сергей Руденко, заместитель главы КХ «Кристалл-3», Аккайынский район:



— У нас в хозяйстве 640 га земли. Сеем пшеницу и лён. 04:25 В этом году пшеница составила 17ц, лён — 9.



Подали заявку по программе «Кен дала» и КХ «Сан-Ар». Предприятие ежегодно заготавливает зерно на поле площадью 300 га. В 2019 году глава крестьянского хозяйства в рамках программы «Агро-техника» закупил новые тракторы. В этом году также планируется взять кредит под низкий процент на посевную кампанию.

Улан Мейрманов, глава КХ «Сан-Ар», Аккайынский район:



— Раньше брали кредиты в банках, там просили дорогие гарантии. А здесь мы строим свое дело, ставя под залог свою сельхозтехнику и получаем кредиты под сниженные проценты. В феврале, после закрытия прошлогоднего кредита, я собираюсь взять ещё 3 млн. Эти деньги потрачу на технику и семена.



Для получения господдержки владельцы крестьянских хозяйств обращаются в кредитное товарищество «Аққайың». На данный момент его услугами воспользовались порядка 70 бизнесменов.

Вадим Лосинский, председатель правления ТОО «Кредитное товарищество «Аққайың»:



— Основные условия программы: ставка вознаграждения не более 5% годовых сроком на 12 месяцев. Сумма займа на одного заёмщика от 1 млн тенге до 5 млрд тенге.



«Аққайың» спонсирует хозяйства уже 17 лет. В прошлом году в товариществе реализовали 50 проектов на общую сумму 1 млрд 650 млн тенге. Получить заем бизнесменам будет не так просто. Для этого нужно выполнить ряд требований.

Вадим Лосинский, председатель правления ТОО «Кредитное товарищество «Аққайың»:



— Чтобы получить в кредитном товариществе заем, нужно стать участником кредитного товарищества. Для этого глава крестьянского хозяйства либо директор ТОО обращаются с заявлением в кредитное товарищество. Заявление выносится на рассмотрение общего собрания учредителей.

В этом году рассмотрели и одобрили 22 заявки на общую сумму 1 млрд 100 млн тенге. Пока они ожидают финансирования.

Диана Салихова