С 1 февраля Казахстан и Россия начали признавать коды маркировки обуви обеих стран. Теперь казахстанские импортеры обуви российского производства смогут закупить продукцию из РФ и при этом не маркировать ее повторно перед ввозом в РК. Аналогичный порядок сохраняется и при вывозе обуви из страны. С апреля 2022 года планируется включить в эту же схему и Беларусь. Напомним, в Казахстане и Беларуси обязательная цифровая маркировка и прослеживаемость обувных товаров введена с 1 ноября 2021 года, в России — с 1 июля 2020-го.

Гюзель Закария