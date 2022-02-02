Какой будет погода в феврале?

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Обычно февраль — месяц холодный, с вьюгами и метелями. Однако, на протяжении двух лет погода последнего месяца зимы в нашем регионе радует. Сегодня на столбике термометра минус 6 градусов. Чего ждать североказахстанцам от предстоящих дней месяца?



Они нам сильных морозов не предвещают. Средняя температура февраля — минус 13…15 градусов по Цельсию. А это на пару отметок выше нормы, отмечают специалисты. Именно в пределах такой температуры синоптики прогнозируют погоду и в первой декаде месяца. Во второй её половине предполагается потепление аж до 0 градуса.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала «Казгидромет» по СКО:



— В начале второй декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до 10…15 мороза, днём до 0…5 мороза. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до 22…27 мороза, днём до 10…15 мороза. В конце декады — повышение ночью до 12…17, местами 20 мороза, днём до 2…7 мороза.



Завершающая неделя февраля будет в пределах таких же отметок. Днём температура дойдёт до 13…18 мороза, ночью до минус 20-ти. В этот же период ожидается туман. В самом конце декады синоптики прогнозирует потепление до 3 градусов мороза. Что касается осадков, то выпадут они около нормы.

Жанель Бисенбаева