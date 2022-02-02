Более 350-ти североказахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Здравоохранение

22:26 2 Февраля 2022

И об эпидемиологической ситуации. В Казахстане наблюдается резкий рост инфицированных. За сутки коронавирусом заразились свыше 7100 человек. В разрезе регионов антилидерами по-прежнему остаются Алматы и Карагандинская область. В каждой — больше тысячи новых случаев заражения. Что касается СК, то ситуация остается нестабильной. Ежденевно медики выявляют несколько сотен заболевших. Например, за последние 24 часа положительный ПЦР-тест подтвердился у 382 североказахстанцев. Между тем, в стране активно продолжается прививочная кампания. Полный курс иммунизации прошли 8 миллионов 755 тысяч казахстанцев. Из них 274 тысячи — жители СК.

Алишер Ашимов

Читайте также

«Синим» вход запрещен: новые ограничения от санэпидконтроля СК
Ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт» проводят в городской поликлинике №1
Эксперты о штамме коронавируса «омикрон»
Свыше 9 млн казахстанцев получили первый компонент вакцины от COVID-19
5,5 тысяч подростков привились от коронавируса в СКО
Статус «НЕ ЗАСТРАХОВАН»: какая медицинская помощь полагается?
3,5 миллиона человек в мире заразились коронавирусом за сутки
Мировой опыт: 4 млрд человек привились от COVID-19
В городской поликлинике № 2 действуют 3 прививочных пункта
9 человек из 10-ти имеют проблемы со зрением
Почти 90% жителей Жамбылского района прошли полный курс вакцинации
В СК ввели послабление карантина для объектов, участвующих в системе «Ashyq»