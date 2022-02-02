Более 350-ти североказахстанцев заразились COVID-19 за сутки

И об эпидемиологической ситуации. В Казахстане наблюдается резкий рост инфицированных. За сутки коронавирусом заразились свыше 7100 человек. В разрезе регионов антилидерами по-прежнему остаются Алматы и Карагандинская область. В каждой — больше тысячи новых случаев заражения. Что касается СК, то ситуация остается нестабильной. Ежденевно медики выявляют несколько сотен заболевших. Например, за последние 24 часа положительный ПЦР-тест подтвердился у 382 североказахстанцев. Между тем, в стране активно продолжается прививочная кампания. Полный курс иммунизации прошли 8 миллионов 755 тысяч казахстанцев. Из них 274 тысячи — жители СК.

Алишер Ашимов