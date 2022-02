В прошлом году на железных дорогах СКО погибли 3 человека

The YouTube ID of izewxcWc---Y is invalid.

Один из несчастных случаев произошел в Мамлютском районе. Здесь женщина шла вдоль железнодорожных путей. Не услышала сигнала поезда. Чудом осталась в живых, но получила серьезные травмы. Специалисты отмечают, были зарегистрированы и факты гибели на путях, включая суицид. И добавляют, в ночное время гуляют по путям даже дети. За прошедший год полицейские провели профилактические беседы с 23 родителями. И предупреждают, что за такие «гуляния» грозит штраф в 5 МРП.

Серик Каражигитов, первый заместитель начальника линейного отдела полиции на станции Петропавловск:



— С начала года имеется 4 факта травматизма, из которых 3 — со смертельным исходом. Все факты по вине самих потерпевших из-за несоблюдения элементарных правил безопасности поведения на ЖД. Кроме того, с начала года было 13 фактов экстренных торможений из-за нахождения людей на ЖД путях, из них 2 факта незаконного выпаса скота.

С каждым годом, отмечают специалисты, правонарушений на железнодорожных путях становится больше. Североказахстанцы всё чаще не соблюдают правила безопасности. Такова статистика. За прошедший год зарегистрированных нарушений на 30 больше, чем 2020-м.

Серик Каражигитов, первый заместитель начальника линейного отдела полиции на станции Петропавловск:



— За 12 месяцев 2021-го года линейным отделом полиции было выявлено более 1800 правонарушений, из них за переход пути в неустановленных местах 1331 правонарушение.

На 120 из них составлены административные протоколы. Сумма штрафов доходит до 1,5 млн тенге, большая часть из них уже погашена. Специалисты утверждают, в большинстве своем нарушители — это люди в состоянии алкогольного опьянения. Среди них есть и те, кто не раз пересекал железнодорожные пути. Так, 4 человека игнорировали предупреждения и, как следствие были оштрафованы.

Гюзель Закария