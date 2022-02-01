В Казахстане отменили льготный НДС при импорте пестицидов и скота

В Казахстане с 1-го января текущего года внесены изменения в порядок льготной выплаты НДС методом зачета, сообщает Комитет госдоходов министерства финансов. Согласно информации ведомства, из перечня товаров, импортируемых на территорию республики, по которым налог уплачивается методом зачета, исключены пестициды, племенные животные всех видов и оборудование для искусственного осеменения. Изменения внесены в статьи 427 и 428 Налогового кодекса. При этом их срок действия продлен до января 2025-го года.

Напомним, поправки обсуждались в парламенте в ноябре 2021-го. В соответствии со статьями кодекса действует перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачёта. До января 2022-го перечень содержал свыше 260-ти товарных позиций. Продлить льготное налогообложение решено в связи с тем, что производство большей части товаров низкое или отсутствует вовсе.

Ербол Есенеев, управляющий директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен»:



— Казахстан ежегодно импортирует порядка 30 тыс. тонн пестицидов, ввозится племенной скот в целях породного преобразования, ежегодный импорт племенных цыплят достигает 10 млн штук.

Алишер Ашимов