Более 5 тыс. погонных метров снегозащиных щитов установили на республиканских автодорогах

Сейчас здесь идет разгрузка снегозащитных щитов. Эти деревянные конструкции вдобавок к бетонным будут препятствовать выходу снежных масс на дорогу. Собирают такое «ограждение» 12 человек. В работе задействованы 3 единицы техники.

Александр Сидоров, мастер ТОО «Казахавтодор»:



— Работаем мы уже над этим участком второй день. С утра уже производилась очистка проезжей части с обочины. Также будет производиться по необходимости. Производится это ежегодно, чтобы в темное время суток не заносило проезжую часть.



Помимо этих работ в рамках зимнего содержания дорог специалисты проводят и снегозадержание на полях. Вот такую траншею они выкопали вдоль трассы «Петропавловск — Нур-Султан». Так, снег остается на посевных. И земля напитывается влагой, и снежные завалы не переходят на дорогу. Всего по области имеется 143 снегозаносимых участка протяженностью 280 км. На каждом проводят комплексные мероприятия по предупреждению аварий.

Рустам Ахметов, начальник отдела эксплуатации и безопасности движения СКОФ АО «НК» КазАвтоЖол»:



— «На данных участках выполнено более 3 тыс. км прохода снегозащитных траншей. Установлено порядка 12 300 куб. м. стенок и установлено более 5000 погонных метров снегозащитных деревянных щитов. Также имеется 1960 погонных метров железобетонных стационарных снегозащитных щитов, которые были установлены в рамках реконструкции и капитального ремонта».



В целом, для поддержания порядка на республиканских автодорогах в зимний период филиал «КазАвтоЖол» выделил более 100 млн тенге. Подготовил 107 единиц специальной техники и заготовил 350 тонн соли, а еще 2,5 тыс. куб. м. песка и 110 тонн химического реагента. Вместе с тем они установили 10 пунктов обогрева, которые могут принять 83 человека вдоль трасс.

Гюзель Закария