Жилой дом сгорел в Рабочем поселке

Гюзель Закария, корреспондент:



— Такая картина разворачивается на месте пожара. От дома остались лишь стены. Окна разбиты. Пепел и недогоревшие части мебели говорят о том, что всего несколько дней назад здесь жила целая семья.



Сейчас супруги и их 10-летняя дочь находятся у родственников, хозяйка дома в положении — на шестом месяце беременности. В пожаре пострадали документы. Семья буквально осталась без средств на существование. Удалось выжить им благодаря бдительности главы семейства.

Ренат Айтпишев, заместитель начальника ПЧ №4 г. Петропавловска:



— По словам хозяина, он услышал хлопок. Проснулся и увидел, что со сторны кочегарки у него горит дом. Стекло разбил и вывел свою семью на свежий воздух. Работали на месте пожара 15 человек личного состава, 5 единиц техники. Общая площадь пожара составила 60 кв.м.

Также огнеборцы ликвидировали газовый баллон с места возгорания. Предупредили переход огня на хозпостройки. Сейчас неравнодушные североказахстанцы объявили сбор помощи в социальных сетях. Теплые вещи,продукты, деньги -самое необходимое в данный момент. Для тех, кто хочет помочь, мы прикрепляем номер пострадавших на экране.

Тем временем пожарные просят соблюдать меры безопасности при эксплуатации печи. Ведь основная масса возгораний происходит именно при их нарушении. Всего с начала года на территории области зафиксировано 32 пожара, 9 из них — г. Петропавловске. В огне погибли 2 человека.

Гюзель Закария